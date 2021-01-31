الضحايا كلهم أطفال.. رعب كوفيد يضرب ولاية أمازوناس البرازيلية

توفي تسعة أطفال ظهرت عليهم أعراض Covid-19 في إقليم يانومامي -للسكان الأصليين- في ولاية أمازوناس في البرازيل ، وفقًا لما قاله "جينيور هيكوراري يانومامي"، رئيس مجلس مقاطعة يانومامي وييكوانا لصحة السكان الأصليين، بحسب ماذكرت شبكة سي إن إن.
وتراوحت أعمار الأطفال بين 1 و5 سنوات وفقًا لـ يانومامي، وأظهر كل منهم أعراض Covid-19 بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة.
قال يانومامي إن خمسة من الأطفال كانوا من قرية كاتاروا وأربعة منهم من قرية وابوتا ، مضيفًا أن العيادات الصحية في القريتين أغلقت أبوابها منذ شهرين - ولم يتبق سوى عامل صحي واحد هناك خلال تلك الفترة.
أضاف يانومامي "نطلب من الحكومة إرسال المساعدة على الفور. لأن المهنيين الصحيين الموجودين لدينا داخل منطقة اليانومامي غير كافيين".
وتابع يانومامي: "الموجة الثانية قاسية علينا ، لقد انتشرت في جميع أنحاء الإقليم".
وفقًا ليانومامي، إن هناك أربعة أطفال يعانون من حالات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى في ولاية رورايما المجاورة.
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