بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح جميع الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة في سوريا

أعلنت المديرية العامة للموانئ في سوريا، اليوم الأحد، إعادة فتح جميع الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية بعد انحسار العاصفة الجوية التي سادت أمس السبت.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ، إنه تم فتح ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس وموانئ الصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية بعد انحسار شدة العاصفة الجوية الناجمة عن المنخفض الجوي الذي سيطر على المنطقة أمس.

وأوضح مخلوف أن المديرية لم تسجل أي أضرار تذكر جراء العاصفة.

وكانت المديرية أعلنت أمس إغلاق جميع الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد في المنطقة الساحلية بسبب الأحوال الجوية السائدة والعواصف.