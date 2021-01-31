بيان عاجل لـ صحة دبي بشأن عينات وفحوصات كورونا

أصدرت هيئة الصحة في دبي، اليوم الأحد، تعميمًا إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي والمعنية بفحوصات فيروس كورونا، بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوصات المخبرية.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكدت الهيئة، ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفيروس كورونا وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة 48 ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير الفحص والتي تشمل جميع التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج الفحوصات المخبرية بشكل فوري وضمان تحديثها في المنصة الإلكترونية "حصانة" للحصول على إحصائيات دقيقة تسهل من إجراءات الرصد والتقصي لحالات الفيروس.

وأكدت أنه يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ اليوم 31 يناير، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفاديًا لاية مساءلة قانونية.

وثمنت هيئة الصحة في دبي مساهمة جميع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية وجهودهم المبذولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى وضمان تحقيق النجاح في تحديات مكافحة الجائحة.

وفي ذات السياق، أصدرت صحة دبي تعميما، حول تحديث معايير فحص كورونا المخبري، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وأكدت ضرورة الالتزام بالتحديث الجديد من قبل جميع المنشآت الصحية والمهنيين المرخصيين من هيئة الصحة بدبي، والتقيد التام بالتحديث لتجنب أية مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.