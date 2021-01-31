الصين: 7 لقاحات مضادة لكورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، دخول 7 لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا المستجد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وقال مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بالوزارة "وو يان بين" - في تصريح اليوم /الأحد/ - : "إن الصين لديها حاليًا 16 لقاحًا مضادًا لكوروناتم تطويرهم محليًا بينهم 7 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية".
وأضاف: "أن أول لقاح معطل طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية (سينوفارم)، حصل الشهر الماضي على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية، حيث تشير النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على هذا اللقاح إلى فعالية بنسبة 34ر79% ضد الفيروس".
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