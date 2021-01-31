التقديم في وظائف الافواج الامنية 1442 ما هي الأفواج الامنية وشروط وخطوات التقديم

التقديم في وظائف الافواج الامنية 1442 عبر وكالة الافواج الامنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية يشهد بحث من المواطن السعودي بعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الافواج الامنية ١٤٤٢ للنساء رتبة جندي أول رتبة جندي عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وجاء إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية عن فتح التسجيل في الافواج الامنية ابتداء من السبت الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢١ حتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١، ويغلق التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس، التسجيل متاح للكادر النسائي رتبة جندي أول وجندي على وظائف حراسة وأمن بالمناطق الرياض وعسير وجيزان ونجران.ما هي الافواج الامنية ؟
الأفواج الأمنية هي قوات تأسست عام ٢٠١٠ بأمر سامي بهدف مواجهة حروب العصابات والحدود والمناطق الجبلية، انضمت إلى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السعودية عام ٢٠١٥، لتصبح أحد قطاعات وكالة الشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية. وتم منح قوات الأفواج الأمنية السعودية سلطة التفتيش والمطاردة، وإطلاق النار في بعض الحالات التي يتوجب فيها إطلاق النار وفقا للقوانين واللوائح العسكرية في المملكة العربية السعودية التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية.شروط تقديم الأفواج الأمنية نساء 1442
وقد وضعت وكالة الافواج الامنية في وزارة الداخلية السعودية الشروط التالية للتقديم في وظائف قوات الأفواج الأمنية نساء 1442 على النحو التالي:
- على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادل شهادة الثانوية العامة، كما يفضل لمن لديها مؤهل أعلى من الثانوية.
- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستثنى من ذلك من نشأت خارج المملكة مع والدها أثناء خدمة المملكة بالخارج.
- يشترط على المتقدمة أن تكون ذات سيرة وسمعة وسلوك حسن، ولا يكون قد سبق الحكم عليها في جريمة تخل بالشرف والأمانة.
- امتلاكها بطاقة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية أثناء التقديم في قوات الافواج الامنية 1442.
- تناسب الطول مع الوزن حسب ما تنص عليه اللائحة الطبية للقبول.
- ألا تكون سبق لها التوظيف في تعيينات تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- أن لا تكون قد تعرضت لإنهاء خدماتها في أحد المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب كان، أو موظفة في جهة حكومية.
- يجب ألا تكون متزوجة من رجل غير الجنسية السعودية.
- اجتياز المتقدمة لجميع اختبارات القبول.
- ضرورة توافر المؤهل الفني والعلمي للوظيفة مع القيام بمصادقة المؤهل من قبل الجهة المختصة.
عند التقديم على وظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442 يجب مراعاة كتابة جميع البيانات بدقة صحيحا، ويجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة كما أكدت وزارة الداخلية السعودية على استبعاد أي طلب يثبت اختلاف في بيانات التسجيل وفقا للشروط المصدقة والمعتمدة من وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. ويمكن التسجيل في قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442 من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط أبشر للتوظيف.
- النقر على الوظائف المتاحة، ثم تحديد وظائف الأفواج الأمنية.
- كتابة البيانات الشخصية للمتقدمة ثم الضغط على أيقونة حفظ لاستكمال التسجيل.
- يتم إرفاق المستندات اللازمة عبر الموقع وهي شهادة المؤهل العلمي والفني المطلوب للوظيفة.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب ليتم مراجعته من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الداخلية.
- تعلن نتائج القبول المبدئي في قوات الأفواج الأمنية للنساء ١٤٤٢ بعد فحص جميع طلبات المتقدمات.
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