أخبار اليمن : شهيد وجريحة بالحديدة وصعدة وغارات على مأرب

دوت الخليج -

شهيد وجريحة بالحديدة وصعدة وغارات على مأرب

واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، فيما استشهد مواطن بقصف سعودي على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. شهيد وجريحة بالحديدة وصعدة وغارات على مأربواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، فيما استشهد مواطن بقصف سعودي على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 202 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وكيلو16 والجبلية و30 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 303 قذائف و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. ومن بين الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 وحيس والفازة وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو16 و20 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والفازة والجبلية والتحيتا وأكد المصدر إصابة امرأة بعيار رشاشات الغزاة والمرتزقة في منطقة الناصري بمديرية التحيتا. ولفت إلى استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي السعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب غارتين على مديرية مجزر و13 غارة على مديرية صرواح.

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