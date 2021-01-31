أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 103.1 مليون حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 103.1 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 103 ملايين و139 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 74 مليونا و764 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و230 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعا محدودا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 501 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,638 حالة وفاة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم، قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (450,381 وفاة)، والبرازيل (223,971 وفاة)، والمكسيك (158,074 وفاة)، والهند (154,312 وفاة)، وبريطانيا (105,571 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (26,655,740 إصابة)، والهند (10,747,091 إصابة)، والبرازيل (9,176,975 إصابة)، وروسيا (3,832,080 إصابة)، وبريطانيا (3,796,088 إصابة).