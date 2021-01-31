أخبار اليمن : بحثاً عن منشأ كورونا.. فريق أممي في سوق ووهان

بحثاً عن منشأ كورونا.. فريق أممي في سوق ووهان
قام فريق خبراء الصحة العالمية، الذين يدرسون منشأ جائحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، بفحص أكبر سوق توزيع أغذية في مدينة ووهان الصينية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد شوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من سوق بايشاتشجو برفقة مجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين.
وتوقعت الوكالة أن يزور الفريق سوق هوانان الذي يعتبر بؤرة فيروس كورونا، وهو سوق يبيع المنتجات البحرية بالجملة، في وقت لاحق من اليوم الأحد.
ويشار إلى أن خبراء الصحة العالمية، وهم من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، قد زاروا حتى الآن مستشفيين في مركز تفشي المرض، وهما مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبى للطب الصيني والغربي.
كما حضروا، السبت، معرضًا متحفيًا مخصصًا لتاريخ فيروس كورونا المستجد.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعديد من حالات الإصابة الأولى.. كما يدخل معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبرات ومركز ووهان للسيطرة على الأمراض في قائمة الزيارات.
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