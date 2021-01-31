سفارة بكين بالقاهرة: لا يصح ربط فيروس «نيباه» الجديد بالصين

جدة - نرمين السيد - فندت السفارة الصينية فى القاهرة، اليوم الأحد، ما أثارته وسائل الإعلام دولية بشأن ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، مشددة على أن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدًا".





جاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، والذى حذرت فيه مما أسمته تفشى فيروس نيباه فى الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، متوقعة أن يتسبب الفيروس الجديد فى جائحة عالمية مقبلة، قد تكون أكثر خطورة من وباء كورونا. وبحسب "الجارديان"، قالت المدير التنفيذى لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، إن "فيروس نيباه مرض معدى آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة (نيباه) فى أى لحظة، ويمكن أن يكون ذلك هو الوباء العالمى التالى مع عدوى مقاومة للأدوية". بينما شدد البيان الصحفى الصادر عن السفارة الصينية فى القاهرة، على أنه لا يوجد أى أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار المتداولة بشأن فيروس "نيباه".

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