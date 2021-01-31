سوريا.. قتلى وجرحى جراء إطلاق ميليشيا قسد الرصاص على المحتجين في الحسكة

نفذ أهالي مدينة الحسكة في سوريا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، تنديدًا ورفضًا لحصار ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمركز المدينة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أطلق مسلحو الميليشيا النار على الأهالي المحتجين، ما أدى إلى سقوط مدني وإصابة أربعة آخرين.

وأضافت الوكالة أن الميليشيات أقامت حواجز إضافية ونشرت المزيد من مسلحيها في أحياء المدينة واختطفت عددًا من المدنيين.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شرطيًا من المهام الخاصة التابعة للجيش السوري قتل جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية في مدينة الحسكة.

وشهدت منطقة الاحتجاجات إطلاق نار تسبب إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة حرجة، لا يعرف فيما إذا كانوا مدنيين من المحتجين أم من الأجهزة الأمنية.