طلب عاجل لوزير الخارجية الأمريكي من روسيا

عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن رفضه للممارسات التي تقوم بها السلطات الروسية بحق المعارضين، بعد عودة المعارض البارز أليكسي نافالني واشتعال المظاهرات بمجرد عودته إلى موسكو، قادمًا من ألمانيا مؤخرًا.

قال بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب روسيا بالإفراج عن المعتقلين بمن فيهم نافالني.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي "إن الولايات المتحدة تدين استخدام الأساليب القاسية ضد المحتجين والصحفيين في روسيا".

وأعلنت منظمة نافالني، أن الشرطة الروسية ألقت القبض على أكثر من 1000 شخص حتى الآن، خلال المظاهرات الحاشدة المؤيدة للمعارض الروسي، التي خرجت اليوم، الأحد، في 50 مدينة روسية.

وامتدت مظاهرات اليوم، الأحد، من سيبيريا والشرق الأقصى لروسيا حتى بطرسبرج والعاصمة موسكو، حيث خرج أنصار منتقد الكرملين أليكسي نافالني إلى الشوارع للاحتجاج على سجنه.

ويأتي ذلك على الرغم من موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد، وذلك كجزء من حملة للضغط على الكرملين للإفراج عن أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين.

وسبق إن أدانت أمريكا ودول أوروبا بمن فيهم ألمانيا اعتقال نافالني ولاتزال تطالب روسيا، بالإفراج الفوري عن المعتقل والآخرين.

كما سبق أن صرح نافالني بأن التهم الموجهة إليه ملفقة، وأن الغرض منها شل حركته ووقف معارضته.