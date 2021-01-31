مسيرة سياسية حافلة.. الحريري ينعي البرلماني ميشال المر بكلمات مؤثرة

نعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، النائب ميشال المر، الذي رحل اليوم الأحد، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر بعد مسيرة سياسية ووطنية حافلة في المواقع الحكومية والنيابية وأدوار مميزة في معظم العهود والمحطات الفاصلة بتاريخ لبنان".

وأعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، وفاة النائب ميشال المر، عن عمر يناهز 89 عامًا، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا منذ شهر ونصف تقريبا.

وذكر موقع "لبنان 24"، أن المر دخل المستشفى منذ أسابيع نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه كان يعاني منذ زمن من مرض عضال.

والمر رئيس السن في المجلس النيابي الحالي، شغل لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، كما انتخب في عام ٢٠٠٤ نائبًا لرئيس مجلس النواب، وتولّى أكثر من منصب وزاري.

وانتخب نائبًا في دورات عدّة، آخرها في العام ٢٠١٨، ولقبه البعض بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

وتعرض في عام 1991 لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة انطلياس.