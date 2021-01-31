منظمات حقوقية تطالب قطر بمحاسبة من تسبب في مقتل النوخدة البحريني

صرحت منظمات حقوقية تضم المرصد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، عن مساندتهم للإجراءات القانونية والحقوقية من قبل السلطات البحرينية المعنية في حماية حقوق وحياة البحارة البحرينيين انطلاقا من التزاماتها الدولية.

واستكملت النيابة العامة البحرينية، تحقيقاتها في قتل والشروع في قتل بحارة بحرينيين على يد مسؤولين بأمن السواحل القطرية، حيث أخطرت النيابة العامة البحرينية من قبل إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية البحرينية بتلقيها طلبًا من ورثة نوخذة بحريني كان قد لقى مصرعه نتيجة التعدي على قاربه من قبل أمن السواحل والحدود القطرية مما أدى إلى موته وإصابة عدد من الصيادين كانوا على متن القارب، وأرفقوا بطلبهم حكمًا نهائيًا صادر عن المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بإلزام السلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسئولية تلك السلطات عن ذلك الحادث.

وقد أبدى الورثة البحرينيون طلبًا بالملاحقة الجنائية لمن تسبب في مقتله من المسئولين بدولة قطر.

وتلقت النيابة، بلاغًا من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية البحرينية إخطارها من قبل السلطات القطرية باعتراضها قارب المجني عليهم حيث اصطدم زورق أمن السواحل والحدود القطرية بقاربهم مما أدى إلى انقلابه.

وقد باشرت النيابة البحرينية آنذاك التحقيق وأصدرت قرارات بالتحري حول الواقعة وظروفها وتحديد النطاق الإقليمي لها في المياه، ومخاطبة السلطات الأمنية القطرية لموافاتها بالمحضر المثبت للواقعة وملابساتها والإجراءات المتخذة من جانبها.

وتطالب المنظمات الحقوقية من السلطات القطرية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وتقديم المسئولين بدولة قطر من تسبب في مقتل النوخدة البحريني الي المحاكمة العادلة وطلب المنظمات من السلطات القطرية السماح لهم بحضور وفد حقوقي منهم جلسات المحاكمة بقطر والتعويض العادل لورثة المجني عليه.