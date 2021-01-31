تحديث رابط وحدة تنسيق القبول الموحد أستعداداً لقرب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن تحديث رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، استعداداً لقرب إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2020، والتي قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح والتدقيق والمراجعات النهائية لها، لكي يتمكن الطلاب الناجحين من الدخول على الرابط الرسمي المحدث وتسجيل رغباتهم للكليات التي يرغبون بها، دون صعوبات تواجههم وتمنى مدير وحدة التنسيق النجاح والتفوق لكافة طلاب توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020.

وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن 2021

صرح مهند الخطيب / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، للتلفزيون الأردني من خلال برنامج يحدث اليوم على عدم استثناء طلبات حاملي الثانوية العامة الأجنبية للقبول في الجامعات الأردنية إلا بعد معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، وصرح أنه لن يقبل أي طالب في الجامعات الأردنية سوى طلاب الثانوية العامة الدورة التكميلية فقط وأضاف أنه مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بالعالم وبالمملكة الأردنية الهاشمية، سوف يتم أستثناء حملة الشهادات الثانوية الأجنبية والسماح لهم بالتسجيل على رابط التنسيق، وفق ضوابط ونسب القبول التي حددتها وزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول للعام الماضي.

الدخول على البوابة الإلكترونية لوحدة تنسيق القبول“admhec.gov.jo“. القراءة الجيدة للتخصصات المتاحة للطلبة الناجحين والبالغ عددها 330 تخصص. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة من الطلاب. تسجيل الرغبات بعناية كبيرة على حسب نسب القبول في الكليات التي ستحددها وزارة التعليم العالي.

طريقة تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة الناجحينتحديث رابط وحدة تنسيق القبول الموحد

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، على تجهيز البوابة الإلكترونية لوحدة تنسيق القبول مبكراً كي تكون على أتم الجاهزية لإستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب المتوقع دخولهم على الرابط الخاص بالمنصة، والمعروف أن عدد طلبة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2020 يبلغ 95 ألف و451 طالب وطالبة، وهذا العدد الكبير سوف سوف يحاول الطلبة الناجحين منهم الدخول على الرابط في وقت واحد ،وهو ما يتطلب الاستعداد من الآن لتلك الهجمة المتوقعة من الطلاب.