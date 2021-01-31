انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانوني

انسحاب 5 محامين من فريق ترامب القانونيكشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن 5 محامين من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبوا قبيل أيام من محاكمته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، قوله: إن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذين كان يفترض أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"، في ما وصف بأنه "قرار مشترك لهما".

وأشارت الشبكة إلى أن باورز كان يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق.

وأضافت: إن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرا، انسحب أيضا، وذلك إضافة إلى المحاميين جوني غاسر وغريغ هاريس.

من جهتها أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر لها، بأن ترامب "انفصل" فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع الخاص بترامب قبل أيام من نظر مجلس الشيوخ في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وأرجع المصدر الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات وأن الانتخابات سرقت منه، بدلا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وقال مستشار حملة ترامب السابق جيسون ميللر في تصريحات صحفية: إن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبا".. مشيراً إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه بالفعل غير دستورية تماما وسيئة للغاية لبلدنا".