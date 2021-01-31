أمريكا تطالب روسيا بالإفراج عن المعتقلين بمن فيهم نافالنى

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الخارجية الأمريكى الجديد أنتونى بلينكن، استخدام الأساليب "القاسية" ضد المحتجين والصحفيين فى روسيا، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين بمن فيهم المعارض أليكسى نافالنى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية".





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