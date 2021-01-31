أفغانستان: مقتل 2 وإصابة 14 مدنيا فى هجوم لطالبان بإقليم فارياب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال نقيب الله فايق، حاكم إقليم فارياب، اليوم الأحد، إن الحادث وقع حوالى الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلى لمنطقة ألمار، حيث سقطتا القذيقتان فى سوق.

كما أكد فايق أن "طالبان أطلقت القذيفتين"، بينما لم تصدر الحركة الإرهابية أى تعليق بشأن الهجوم.