بعد تحذيرات وزير الصحة.. السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 368074 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد المتعافين 359573 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.

وحذر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، من خطورة الفترة الحالية وصعوبتها، داعيا إلى التعامل بجدية مع الجائحة.

وقال الربيعة، في كلمة له اليوم الأحد حول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة، محذرا من أنه إذا استمر ارتفاع الحالات المؤكدة بالإصابة، فإن ذلك سيضطر إلى فرض إجراءات أشد للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وأشار وزير الصحة السعودي إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، مؤكدا أن "هذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى".