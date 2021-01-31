الكرملين: إدارة بايدن أبدت الإرادة السياسية لتمديد معاهدة "ستارت 3".. ونتوقع تحسن العلاقات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم /الأحد/ أن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أظهرت الإرادة السياسية فيما يخص تمديد معاهدة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، المعروفة بمعاهدة "ستارت 3".
وقال بيسكوف - في تصريحاته الإعلامية التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بشأن تمديد المعاهدة - "إن وجود الإرادة السياسية (ساعد على التمديد)، ونرى أن الإدارة الجديدة للرئيس بايدن قد أظهرت هذه الإرادة السياسية"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة قامت بصياغة اقتراح (التمديد) لخمس سنوات مُقبلة، الأمر الذي نال بالطبع دعم فوري من الجانب الروسي، بحسب قوله.
كما أعرب المتحدث الروسي عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين شئ من التحسن بعد تمديد المعاهدة، لافتُا إلى أنه "يجب أن ندرك بشكل واقعي أنه لا ينبغي توقع أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أيًا من القضايا الحساسة".
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