أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية في سبيل تنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية ومواقع التواصل الأمريكية.
وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن سفارة الولايات المتحدة في موسكو وزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات مؤيدة للمظاهرات غير المرخص بها التي شهدتها مدن روسية مختلفة في 23 أكتوبر الماضي بدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.
وأضافت: "أن الجانب الروسي يرى في هذه التصرفات تدخلًا سافرًا في شؤون روسيا الداخلية، حيث تمت ممارسة أنشطة واسعة النطاق في هذا الصدد من قبل ما يمسى عمالقة الإنترنت، أي الشركات التي تتيح منصات لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاجتماعية نفسها التابعة للجانب الأمريكي".
وتابعت: "تجرى الآن دراسة خيارات الرد المحتمل على ما فعلته منصات الإنترنت الأمريكية، ولن يكون هذا الرد بشكل بيانات فقط، بل يجب اتخاذ إجراءات فعلية محددة".
كانت زاخاروفا قد أعلنت، سابقًا، أن روسيا ستوزع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانا ينص على ضرورة وضع قواعد عامة لتنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تتوعد شركات الإنترنت الأمريكية بإجراءات فعلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.