الصحة الإماراتية: تقديم 71 ألفًا و710 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 71 ألفًا و710 جرعات من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، الأحد، 3 ملايين و185 ألفًا و872 جرعة.
وأوضحت الوزارة - في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم، الأحد، أن معدل توزيع اللقاح بلغ 32.21 جرعة لكل 100 شخص، وذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل عدد الحالات والسيطرة على الفيروس.
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