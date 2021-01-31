رابط نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم 2020 الأردن الموقع الرسمي

يترقب جميع الطلبة والطالبات إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، فيما يرغب الجميع في معرفة موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن وما صرحت به الوزارة عن موعد صدورها ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وبدورنا نحن على موقع ثقفني سنوفر لكم رابط موقع نتائج التوجيهي 2020 حسب الاسم ورقم الجلوس، فيما سنتعرف على أخر الأخبار بخصوص موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2020-2021 .

نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم 2020 الأردن

نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن حسب الاسم ، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية عبدالغفور القرعان أن اللجان المختصة بامتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” في الأردن قد سجلت نحو 59 مُخالفة منذ أن بدأت امتحانات الدورة التكميلية الشهر الماضي وحتى أخر جلسة لعقد الامتحان التكميلي.

وأشار القرعان أن عدد الطلبة اللذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة التوجيهي الدورة التكميلية من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 95451 طالب وطالبة بينهم 56909 طالب وطالبة نظامي ،و 38542 من الدراسة الخاصة، تم توزيعهم على جميع الفروع الأكاديمية والمهنية بواقع 23156 طالبا وطالبة من النظاميين، وو 11275 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و 28036 من الطلبة للنظاميين و 20247 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الأدبي.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 في الأردن

أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي في الأردن 2020” بعد انتهاء الأسبوع الأول لشهر شباط وسيتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت.

رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 حسب الاسم

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وإلى هنا قد انتهينا من رصد أهم الأخبار عن موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن، ورصدنا رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم 2020، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار الجديدة وقت إعلان وصدور النتيجة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.