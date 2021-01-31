“عاجل” تحديث رابط تنسيق القبول الموحد // لإستقبال التسجيل في الجامعات الأردنية للناجحين في الثانوية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بتحديثات على رابط تنسيق القبول الموحد المحدث لإستقبال الطلاب الناجحين في توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020، الراغبين في ملء أستمارة الرغبات الإلكترونية التي أعدتها الوزارة للطلاب مع إعلان نتيجة التوجيهي، كي تستوعب الطلاب ولا تحدث أي مشكلات في عملية التسجيل الإلكتروني من قبل الطلبة الناجحين، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية.

موعد فتح رابط تنسيق القبول الموحد الأردني

أعلن مدير وحدة التنسيق الموحد للجامعات الأردنية السيد/ مهند الخطيب، أن بداية التسجيل على رابط التنسيق الموحد سوف يكون بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2020 ب 48 ساعة فقط، وسوف يكون الموقع في أتم الجاهزية لإستقبال الطلاب الناجحين دون أدنى مشكلات، وأشار إلي أن الموقع تم عليه عمليات أختبار كبيرة للتأكد من فاعليته وقدرته على دخول أعداد كبيرة من الطلبة عليه في وقت واحد لتسجيل الرغبات.

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لتنسيق القبول الموحد.

الإطلاع بعناية على التخصصات المتاحة أمام الطلبة.

تسجيل بيانات الطلاب الناجحين بالدورة التكميلية لتوجيهي الأردن 2020.

كتابة الرغبات بحسب النسب المعلنة من وزارة التعليم العالي الأردنية.

خطوات تسجيل الرغبات على رابط تنسيق القبول الموحدوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية،أنها سوف تراعي الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد، وأثرت على طلاب الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي جعل المنظومة التعليمية غير مستقرة وأخر موعد أمتحان توجيهي الأردن، عند تحديد نسب القبول في الجامعات الأردنية، وقالت أنها لن تستثني طلاب الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، من معادلة شهادتهم من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية.