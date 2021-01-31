طريقة تقديم علي وظائف الأفواج الأمنية نساء ١٤٤٢وجميع الشروط بالتفصيل

وظائف الأفواج الأمنية نساء ١٤٤٢، فتحت وكالة شئون الأفواج الأمنية فتح باب التقديم علي رتبة نجدى وجندي أول للفئة النسائية مع الوضع في الاعتبار الشروط الواجب توفرها فيمن ترغب بالالتحاق في الوظيفة المعلنة، كما توفرت وظائف الأفواج الأمنية النسائية ١٤٤٢ في مناطق محددة و هي منطقة جازان، نجران، الرياض وعسير ولذلك سوف نوضح لكم الشروط ألازمه لتقدم لطلب الوظيفة.

تقديم وظائف الأفواج الأمنية نساء ١٤٤٢

نظرا لاهتمام الفئة النسائية وبحثهم المستمر في الوقت الراهن علي الوظائف المعلنة من وكالة شئون الأفواج الأمنية، سوف نوضح لكم في هذا المقال الشروط اللازم توافرها للقبول في طلب وظيفة الأفواج الأمنية للكادر النسائي للعمل في المن والحراسة، ونظرا لاهتمامنا المستمر بنقل جميع الأخبار المهمة في أسرع وقت سوف نوضح لكم في هذا المقال الشروط الراجل توافرها و تفاصيل التقديم.

حسن السيرة و السلوك وأن تكون جيدة السمعة و غير مدانه في أي جريمة مخله بالشرف و الأمانة.

الحصول علي شهاده الثانوية العامة أو ما يعادلها و تكون الأولوية لأصحاب الشهادات العليا.

أن تكون جنسية المتقدمة سعودية الأصل و المنشأ.

أن تكون المتقدمة حامله لهوية وطنيه سارية أثناء التقدم للوظيفه.

أن تكون مواصفات المتقدمة متوافقة مع شروط اللجنة الطبية.

أن تكون جنسية الزوج سعودي و غير ذلك لا تقبل.

أن يتوفر المؤهل الفني و العلمي التابع للمتقدمه للوظيفه والقيام بالتصديق عليه من قبل الجهة المختصة.

أن تكون المتقدمة لا تعمل في أي جهه حكومية.

شروط التقديم في وظيفة الأفواج الأمنية نساء ١٤٤٢خطوات التقديم في الأفواج الأمنية

تعتبر قوات الأفواج الأمنية تابعة لوزارة الدخلية وتأسست في عام 2010، والهدف من إنشاءها هو التخلص من الإرهابيين ومطاردتهم في المناطق الصحراوية ونشر السلام داخل المنطقة، ومع بداية قبول تسجيل دفعة من النساء في وظيفة الأفواج الأمنية سوف نخبركم بالخطوات اللازم أتباعها للتسجيل في الوظيفة وهي: