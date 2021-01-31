أفغانستان: 3 آلاف قتيل و5 آلاف مصاب من المدنيين بسبب طالبان فى 2020

جدة - نرمين السيد - كشف التقرير السنوى للجنة حقوق الإنسان المستقلة فى أفغانستان، عن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين من المدنيين جراء أعمال الحرب والعنف التى ترتكبها حركة طالبان المتطرفة فى البلاد لعام 2020، والذى بلغ أكثر من 8.500 شخص.





وأوضح تقرير اللجنة الصادر مؤخرًا، أن 3 آلاف مدنيًا أفغانيًا قتلوا خلال العام 2020، إضافة إلى إصابة أكثر 5 آلاف فى أعمال العنف. فى الوقت ذاته، يشير التقرير الأفغانى إلى تسجيل تراجع قدره 21% للضحايا المدنيين خلال 2020، مقارنة بالعام السابق 2019 الذى سجلت فيه أفغانستان 10 آلاف و772 قتيلاً ومصابًا بين صفوف المدنيين. وأشار التقرير إلى أن القنابل المغناطيسية والمزروعة على جانب الطرق، وأعمال القتل المستهدفة، كانت أبرز الأسباب لوقوع مثل هذه الخسائر البشرية بين المدنيين خلال العام الماضى.

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