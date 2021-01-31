- 1/2
- 2/2
وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال جوتيريش: "تم إعطاء أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، وأقل من 20 ألف منها تم توجيهها إلى القارة الإفريقية"، مضيفًا أن "فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر".
وتابع الأمين العام لللأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع فى كل مكان"، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الدول تشترى لقاحات كورونا فوق حاجتها.
وطالب جوتيريش بضرورة التزام الدول بمشاركة الجرعات الزائدة من لقاحات كورونا لديها، مؤكدًا على أن هذا الأمر سيكون من شأنه المساعدة فى حماية النظم الصحية فى العالم من الانهيار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "تشترى بعض البلدان لقاحات كورونا فوق الحاجة، ونود أن تلتزم هذه الدول الآن بمشاركة الجرعات الزائدة من اللقاحات، لأن هذا فقط يمكن أن يساعد فى تطعيم جميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم بشكل عاجل، وحماية النظم الصحية من الانهيار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: نحتاج إلى حملة تطعيم عالمية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.