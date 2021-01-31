جوتيريش: نحتاج إلى حملة تطعيم عالمية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من فجوة واضحة فى توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، مشددًا على أن الفجوة التى تحدث فى المناعة العالمية بسبب التوزيع غير العادل للقاحات على الدول ستعود على الجميع بالأذى وتعرضهم للخطر.





وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال جوتيريش: "تم إعطاء أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، وأقل من 20 ألف منها تم توجيهها إلى القارة الإفريقية"، مضيفًا أن "فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر".

وتابع الأمين العام لللأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع فى كل مكان"، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الدول تشترى لقاحات كورونا فوق حاجتها.

وطالب جوتيريش بضرورة التزام الدول بمشاركة الجرعات الزائدة من لقاحات كورونا لديها، مؤكدًا على أن هذا الأمر سيكون من شأنه المساعدة فى حماية النظم الصحية فى العالم من الانهيار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "تشترى بعض البلدان لقاحات كورونا فوق الحاجة، ونود أن تلتزم هذه الدول الآن بمشاركة الجرعات الزائدة من اللقاحات، لأن هذا فقط يمكن أن يساعد فى تطعيم جميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم بشكل عاجل، وحماية النظم الصحية من الانهيار".