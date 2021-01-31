روسيا تتهم أمريكا بدعم احتجاجات أنصار نافالني

طالبت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الأحد، الولايات المتحدة بوقف التدخل في شئون روسيا الداخلية، متهمة إياها بدعم المظاهرات الداعمة للمعارض المحتجز أليكسي نافالني.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "التدخل الأمريكي الفظ في الشئون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع الترويج المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن".
وأضاف البيان "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابعت روسيا "ليس هناك شك في أن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية احتواء روسيا"، داعية إلى بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
واعتقلت الشرطة الروسية ما يزيد عن 220 شخصا، اليوم الأحد، خلال مظاهرات مطالبة بالإفراج المعارض الروسي أليكسي نافالني، حيث كانت زوجته ضمن المعتقلين.
واعتقلت موسكو نافالني فورد عودته من ألمانيا في 17 يناير الجاري، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا الصيف الماضي.
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