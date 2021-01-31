العالم يسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

كشفت أحدث الإحصائيات أن إصابات كورونا حول العالم، بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 511,000 إصابة؛ وذلك بانخفاض 81,000 إصابة عن اليوم السابق.
ووفقا لشبكة "العربية"، انخفضت الإصابات العالمية السبت بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بالجمعة.
وأشارت البيانات أن العالم سجل نحو 13,600 وفاة بانخفاض نحو 1,700 وفاة عن اليوم السابق؛ وذلك بنسبة تزيد عن 12% مقارنة بالجمعة.
أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 103 ملايين و135 ألفا و7 إصابات، الأحد.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و229 ألفا و456 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 74 مليونا و758 ألفا و449 حالة.
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