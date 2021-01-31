نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تسجل وفاتين و403 إصابات جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، وفاتين، و403 إصابات جديدة كورونا، و410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من كورونا في البلاد، بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا".

ولفتت الصحة الفلسطينية، إلى وجود 57 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مصاباً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.