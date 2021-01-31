سعر بلايستيشن 5 جرير في السعودية .. المواصفات والملحقات الجديدة

سعر بلايستيشن 5 جرير من حيث السعر والمواصفات يمكنكم معرفة ذلك من خلال السطور القادمة، فهو يتميز بالكثير من المميزات الرائعة التي تجعله ذات أداء عالي، فقد يبحث الكثير لمعرفة إمكانية دعم الجهاز للوسائط البصرية، بالإضافة إلى دقة عرض الفيديوهات، وهذا ما نوضحه خلال التفاصيل التالية لكل محبي البلايستيشن.

مواصفات سعر بلايستيشن 5 جرير

نستعرض معًا مواصفات بلايستيشن 5 وذلك لتحديد التقنيات التي يعمل بها الجهاز، وذلك من خلال التالي:

المعالج ثماني النواة والتردد متغير يصل حتى 3.5 جيجا هيرتز.

يستطيع الجهاز تشغيل جميع الألعاب من خلال خاصية 8k الجديدة التي ينفرد بها في هذا الإصدار.

الجهاز تم تصميمه حتى يعمل من خلال أقراص التخزين الجديدة من النوع ssd والتي تعتبر الأحدث بين أنواع أقراص التخزين، فهي تزداد سرعته بمعدل خمس مرات من سرعة الهارد العادي.

يستطيع جهاز بلاي ستيشن 5 جرير تشغيل جميع الألعاب الموجودة في إصدار بلاي ستيشن 4، وهذا ما يسعى الكثير من عشاق البلايستيشن لمعرفته.

سعة التخزين العشوائية للجهاز كبيرة تصل إلى 16 جيجا، ومنها نسخة أخرى 32 جيجابايت.

الجهاز يدعم تقنية var، وذلك حتى يمكن للجهاز تشغيل جميع الألعاب بدقة عالية مما يجعل اللاعب يشعر وكأنه داخل اللعبة.

يحتوي جهاز بلاي ستيشن 5 على محرك الأقراص، ويوجد به مخارج يو إس بي عددها 6، كما يدعم تقنية hd.

يشمل الجهاز كرت الشاشة الذي يدعم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تنال إعجاب المستخدم، أهمها تقنية تتبع الأشعة.

مساحه التخزين الداخلية كبيرة حيث تصل إلى واحد تيرابايت، ومن المتوقع من الشركة المنتجة للجهاز تقديم نسخة أخرى اتصل المساحة التخزينية بها 2 تيرابايت.

ملحقات جهاز بلايستيشن 5

أعلنت شركة Sony رسميا شكل بلايستيشن 5 وذلك من خلال عدد من الملحقات الموجودة مع الجهاز، والتي تشمل الآتي:

يأتي مع جهاز بلايستيشن 5 سماعة رأس لا سلكية بدقة صوت عالية، وذلك عكس الموجودة مع بلايستيشن 4.

جهاز التحكم عن بعد لجميع الوسائط، معه ميكروفون مدمج، وذلك لتنفيذ الأوامر الصوتية وبه 4 أزرار موجودة في الجزء السفلي من الجهاز.

كاميرا توجد مع الجهاز تحتوي على عدستين، فهي ذات دقة عالية حتى يستطيع اللاعب التقاط بعض الصور خلال ممارسة الألعاب.

قاعدة شحن لوحدة التحكم.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

سعر جهاز بلايستيشن 5 في السعودية هو 1871 ريال سعودي، وبذلك تعرفنا على تفاصيل سعر بلايستيشن 5 جرير في السعودية مع المواصفات والملحقات حيث يُمكن أيضًا الاستفادة من تقسيط جرير في البلايستيشن.