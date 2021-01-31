عقد ميسي الخرافي مع برشلونة يثير أزمة عالمية بسبب الأرقام الخيالية التي يتقاضاها

نشرت صحيفة إل موندو الإسبانية صورة من عقد الأسطورة ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني بجميع البدون المتواجدة في ذلك العقد من كافة البنود والأرقام المتعلقة بما يتقاضاه ميسي مع الفريق الكتالوني سواء كانت تلك الأرقام ثابتة أو متغيرة تتعلق بمكافآت متغيرة يتحصل عليها ميسي حال تحقيقه لقب مع البلوغرانا، ونشرت أيضا مجموع ما تقاضاه ميسي من مجمل العقد المبرم مع إدارة البارسا، وهو ما أثار ضجه عالمية في كافة الأوساط جراء الأرقام الكبيرة التي يتقاضاها اللاعب الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية البالون دور التي تمنح لأفضل لاعب في العالم ست مرات من قبل آخرها موسم 2019، بينما تم الغاء الجائزة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

العقد الموقع بين برشلونة وميسي ينص على تقاضي ليونيل ما يقارب 555 مليون يورو، وبالتحديد 555,237,619 يورو حصل منها ميسي على ما يبلغ 92% من تلك القيمة وهو ما يساوي 511,540,545 يورو، حيث يبلغ إجمالي الثابت في عقد ميسي ما يقارب 245 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تتعلق بنسبة مشاركات ميسي مع الفريق في البطولات المختلفة، وأيضا بما يحققه اللاعب مع برشلونة من بطولات يشارك فيها في الدوري الأسباني، وكأس ملك أسبانيا، ودوري أبطال أوروب.

يتحصل ميسي على متغيرات متعددة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا وفقا لما يحققه مع الفريق بداية من التأهل إلى البطولة نفسها أو إلى الأدوار المختلفة بداية من ثمن النهائي، وحتى الفوز باللقب، بينما في بطولتي الدوري الأسباني والكأس تكون المكافأة على تحقيق اللقب، بالإضافة إلى مكافأة متغيرة متعلقة بتحقيق ميسي 60% من المشاركات مع الفريق.

ميسي يتحصل أيضا بحسب نص التعاقد مع البلوغرانا على مكافأة تسمى مكافأة الولاء تقدر بنحو 77 مليون يورو، بينما تحصل ليونيل على 115 مليون يورو جراء تجديد تعاقده، ليبلغ مجموع ما تحصل عليه اللاعب الأرجنتيني منذ 2017 حتى الآن من البارسا مع يقارب من 550 مليون يورو.

رد فعل ميسي وبرشلونة على تسريب تعاقده

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا على منصاته الرسمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي تفيد نفيه أية مسؤولية عن نشر تفاصيل عقد ميسي، كما أكد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صحيفة إل موندو EL MUNDO، مؤكدة في الوقت ذاته عن دعمها الكبير لميسي ضد محاولات تشويه صورته، بينما أكد ميسي يدرس الرد على هذه الواقعة وفقا لصحيفة الماركا التي أكدت إتخاذ محامي ميسي إجراءات قانونية عديدة ضد العديد من الأشخاص سواء من الصحيفة أو الأشخاص التي على علم بعقد اللاعب داخل برشلونة.