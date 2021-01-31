قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي، هو احد اهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، وتعتبر خدمة تمويل شخصى بدون تحويل راتب من اهم القروض التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ولهذا يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، ومن مميزات البنك أيضا هو انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، مما يسبب حالة من الارتياح لدى عملاء البنك من المواطنين والمقيمين، ووضع البنك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على قرض بدون تحويل راتب مصرف الراجحي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على هذه الشروط بالتفاصيل.

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية، وهو من اقدم البنوك السعودية داخل المملكة، ودائما ما يسعى الراجحي إلى تطوير خدماته الإلكترونية والمصرفية لمواكبة البنوك العالمية، ويعتبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب الراجحي احد الخدمات المصرفية المميزة، حيث أن هناك شركات ترفض تحويل راتب موظفيها وجاء البنك لتقديم خدمة قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي لمساعدة هؤلاء الأشخاص في حصولهم على تمويل لمساعدتهم على عمل مشاريع صغير.

لابد أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

لابد أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

شروط تمويل مصرف الراجحيحاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي

تعتبر هذه الخدمة احد الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها بنك الراجحي لكل عملائه، حيث من خلالها يمكن معرفة قيمة القرض المقدم، وأيضا معرفة قيمة الأقساط التي تم سدادها أو التي سوف يتم سدادها، وهناك خطوات من اجل معرفة حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي عليك اتباع الآتي.