الشرطة الروسية تغلق وسط موسكو وتعتقل 2200 متظاهرًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية، حمل عناصر الشرطة معدات مكافحة الشغب خلال سياج أمنى طوقت به مبنى المركز الرئيسى لجهاز الأمن الاتحادى الروسى "إف. إس. بى"، لمنع المتظاهرين من الوصول أو الاقتراب من مقر اجتماع مقرر بالمبنى.
فيما احتشد المتظاهرون فى مناطق أخرى، من بينها محطة مترو أنفاق "كراسنى فوروتا"، حيث احتشدت قوات الأمن فى المكان كذلك.
ووفقًا لنبأ نقلته قناة "العربية"، منذ قليل، اعتقلت السلطات الروسيى أكثر من 2.200 شخص خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى دعا إلى تلك الاحتجاجات الواسعة عقب عودته من رحلة علاج فى ألمانيا، فى وقت سابق من شهر يناير الجارى.
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