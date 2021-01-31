صور وفيديو.. عشرات الضحايا فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة أعزاز شمال سوريا

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، فقد خلف الانفجار 6 قتلى، بينهم امرأتين وطفلة، إضافة إلى 30 جريحًا، بعضهم فى حالة خطرة، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.
فيما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى لقطات من موقع الانفجار، مؤكدين أن دوى الانفجار كان فى منطقة مكتظة بالسكان قرب المركز الثقافى، وبالقرب من مقر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
ويأتى هجوم أعزاز بعد يوم واحد من سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مماثل فى الحى الصناعى بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها فى شمال سوريا.
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