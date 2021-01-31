برسالة صوتية.. زعيم تيجراى السابق يتوعد حكومة إثيوبيا بمقاومة ممتدة

جدة - نرمين السيد - توعد الزعيم السابق لإقليم تيجراى الإثيوبى دبرصيون جبراميكائيل فى رسالة صوتية، اليوم الأحد، بمقاومة ممتدة ضد الحكومة الإثيوبية، متهمًا الحكومة الاتحادية برئاسة أبى أحمد وحلفائها بالاغتصاب والنهب.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الرسالة المنسوبة لزعيم تيجراى هى أول تصريحات عامة تصدر عنه منذ 11 نوفمبر الماضى، رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر الماضى.

وجاء نشر التسجيل الصوتى عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بحزب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الذى دخل فى صراع مع الحكومة الإثيوبية منذ 4 نوفمبر الماضى، حيث اعتبر التسجيل أن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة"، لافتًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الاغتصاب والنهب، وهى نفس الاتهامات التى أعلنتها التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

وقال دبرصيون جبراميكائيل: "نحن منخرطون فى مقاومة ممتدة"، مضيفًا أن "مدن وريف تيجراى تتعرض لقصف مكثف فى الليل والنهار"، حسبما نقلت "رويترز".

وبحسب الوكالة، لقى آلاف الأشخاص حتفهم، واضطر مئات الآلاف لهجر منازلهم جراء نقص الغذاء والمياه والأدوية فى جميع أنحاء الإقليم الذى يزيد عدد سكانه على 5 ملايين نسمة، بينما انقطعت وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية عن أغلب مناطق الإقليم.