قتلى وجرحى في ثاني انفجار يضرب سوريا خلال ساعات

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون، في ثاني انفجار بسيارة مفخخة يضرب سوريا خلال ساعات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 5 قتلى و7 مصابين في انفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزا تابعا لفرقة "الحمزة" الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي.

جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 6 أشخاص بينهم سيدتان وطفلة، وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب.

ووقع انفجار أعزاز صباح اليوم الأحد، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المركز الثقافي الواقع بالمنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب.