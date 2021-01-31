زعيم إقليم تيجراي السابق يؤكد التزامه بالمقاومة ضد حكومة إثيوبيا

شدد الزعيم السابق لإقليم تيجراي شمال إثيوبيا، بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة متواصلة" ضد حكومة إثيوبيا، متهما قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.

وقال دبرصيون جبراميكائيل في رسالة صوتية تعد أول تصريح عام يصدر عنه منذ 11 نوفمبر، رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر، إن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة"، مشيرا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت إليه كذلك تقارير للأمم المتحدة، وقال "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".

وكان أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية، قد أعلن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما سيطرت قواته على ميكيلي عاصمة الإقليم لكن الأنباء ظلت تتواتر عن استمرار القتال بمستويات منخفضة.