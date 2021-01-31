شدد الزعيم السابق لإقليم تيجراي شمال إثيوبيا، بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة متواصلة" ضد حكومة إثيوبيا، متهما قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.
وقال دبرصيون جبراميكائيل في رسالة صوتية تعد أول تصريح عام يصدر عنه منذ 11 نوفمبر، رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر، إن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة"، مشيرا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت إليه كذلك تقارير للأمم المتحدة، وقال "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".
وكان أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية، قد أعلن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما سيطرت قواته على ميكيلي عاصمة الإقليم لكن الأنباء ظلت تتواتر عن استمرار القتال بمستويات منخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم إقليم تيجراي السابق يؤكد التزامه بالمقاومة ضد حكومة إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.