روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شئونها الداخلية

طلبت وزارة الخارجية الروسية من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لـ موسكو بعد تصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكين التي شجعت على التجمعات غير المصرح بها في العديد من المدن الروسية.
وذكرت الوزراة الروسية في بيان لها، على صفحتها على فيسبوك الأحد، إن تدخل الولايات المتحدة الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة مثبتة تمامًا مثل تضخيم الصور المزيفة والدعوات إلى احتجاجات غير مصرح بها من قبل المنصات الإلكترونية التي تسيطر عليها واشنطن.
وأضافت أن دعم وزير الخارجية أنطوني بلينكن لانتهاك القوانين الروسية هو تأكيد آخر على دور واشنطن وراء الكواليس.
وقالت الوزارة في بيان، إنه لا شك في أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية الولايات المتحدة "لاحتواء" روسيا ، متهمة وزارة الخارجية باتباع دليل السيناريو الذي وضعه مؤسسة RAND في عام 2019.
وفي وقت سابق الأحد، أصدر بلينكين تغريدة يدين فيها "استمرار استخدام السلطات الروسية للتكتيكات القاسية ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين" خلال مسيرات الأحد، ودعا موسكو إلى "الإفراج عن المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أليكسي نافالني".
وإلى جانب بلينكين، قام حساب السفارة الأمريكية في روسيا بتغريد سيل من التغريدات بشأن الاحتجاجات، متهمًا السلطات الروسية بـ "احتجاز نشطاء وصحفيين وعرقلة وسط موسكو" ودعا موسكو إلى "الامتثال لقواعدها الدولية، والالتزامات في مجال حقوق الإنسان".
وخلال الأسبوع الماضي، بدت السفارة متورطة في محاولة تنسيق الاحتجاجات من خلال نشر خرائط للطرق المقترحة التي سيسلكها المتظاهرون. ويوم السبت، ادعى السفير الأمريكي جون سوليفان أنه تم نشر المعلومات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في البلاد، ووصف إجراءات السفارة بأنها "ممارسة دبلوماسية مشتركة".
وتم اعتقال 3254 محتجًا، من بينهم أكثر من 520 شخصًا في موسكو ، بحلول منتصف نهار الأحد.
وبحسب ما ورد ظلت التجمعات غير المصرح بها سلمية في الغالب ، على الرغم من اشتعال النار في سيارة شرطة في موسكو ، وإصابة ضابط شرطة مكافحة الشغب في سانت بطرسبرغ. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين المحتجين.
وعاد أليكسي نافالني إلى روسيا من ألمانيا في 17 يناير، حيث وُضع على الفور في الحجز لمدة 30 يومًا لانتهاكه شروط فترة المراقبة على خلفية إدانته عام 2013 بالاختلاس. نُقل مدوِّن الفيديو المعارض، المعروف في روسيا بمقاطع الفيديو الخاصة به التي تحقق في مزاعم فساد رجال الأعمال والسياسيين الروس ، إلى ألمانيا في أغسطس الماضي بعد مرضه أثناء رحلة داخلية من مدينة سيبيريا إلى أخرى.
واتهم أنصاره فيما بعد موسكو بمحاولة "تسميمه". ونفت السلطات الروسية هذه المزاعم.
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