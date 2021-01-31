أفاد شهون عيان بسماع دوي انفجار ضخم تلاه إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لوكالة "رويترز". فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما لمسلحي حركة الشباب الصومالية استهدف فندقا قرب المطار الدولي في مقديشو. وأكدت تقارير وقوع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن في مقديشو. ولم تعلن السلطات الحكومية سبب الانفجار، كما لم تررد معلومات عن حصيلة رسمية للإصابات والضحايا. فيما نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان بكثاقة لحظة وقوع الانفجار الضخم في مقديشو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.