نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس الموافق ٤ فبراير .
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.