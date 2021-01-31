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السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام  بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير حتى الخميس  الموافق ٤ فبراير .

 

ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

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