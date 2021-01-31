موقع تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 وحدة التنسيق

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عمر شويل - جدة تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 ، ما زلنا نتابع معكم المسيرة التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية حيث أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تستعد لاستقبال وفتح تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 ، والتي ستبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” الدورة التكميلية، وسنرفق لكم أدناه رابط موقع تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات الأردنية 2020-2021.

تقديم طلبات القبول الموحد 2020-2021

تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 ، وأوضحت وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية أنها قد انتهت من عمليات تحديث البيانات والمعلومات المُسجلة عبر موقعها الإلكتروني والتي تخص كافة التخصصات المطروحة للقبول الموحد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي وعددها 330 تخصص في 9 جامعات حكومية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية.

ودعت وحدة القبول الموحد للجامعات الأردنية جميع الطلبة والطالبات الناجحين بالدورة التكميلية وأولياء الأمور ضرورة الدخول على الموقع الخاص بها للإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات والبيانات الموجودة ضمنها معرفة الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات المُتاحة والأسئلة الأكثر شيوعاً وبعض النصائح الإرشادية للطلبة، كما يُمكنكم أيضاً الإطلاع على طريقة تقديم طلب القبول الموحد للجامعات الأردنية من خلال الفيديوهات التوضيحية المرفقة.

موعد تقديم طلبات القبول الموحد 2021 الجامعات الأردنية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الأردنية، أنه سيتم تحديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 بعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن 2020 وذلك خلال الفترة القادمة.

رابط موقع تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021

وفي ذات الصدد أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستفتح باب تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 الدورة الشتوية لأول مرة للطلبة الأردنيين حاملي الشهادات الأجنبية، ويُمكنكم الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، وتقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2020-2021 بكل سهولة، كما سنتابع معكم إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 في وقت لاحق أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع الطلاب.