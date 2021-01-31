نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية الإماراتية 2021 بعد تعديلها ومزاياها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجنسية الإماراتية بعد قيام مجلس الوزراء الاماراتي بتعديلها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني دولة الإمارات العربية المتحدة رحمة الله عليه، حيث قام مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي ، بتعديل بعض الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات بشأن شروط منح الجنسية الاماراتية لعدد من الفئات وفقاً مجموعة من الشروط والضوابط وسوف نتناول في هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية الاماراتية بعد اعتماد مجلس الوزراء الاماراتي للتعديلات الجديدة للحصول عليها.

شروط الحصول على الجنسية الإماراتية بعد التعديل:-

بتوجيهات من رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الاماراتي وحاكم دبي، الشروط الخاصة بمنح الجنسية الإماراتية لعدد من الفئات كالتالي :-

1- المستثمرين:- يجب أن يمتلك المستثمر عقاراً في دولة الإمارات للحصول على الجنسية الإماراتية والتمتع بمزاياها المتعددة.

2- الأطباء والمتخصصين في مجال علمي أو في مجالات علمية:- أن يكون مساهم في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، خبرته العملية لا تقل عن 10 سنوات، الحصول على عضوية في منظمة مرموقة في مجال التخصص.

3– فئة العلماء، يجب أن يكون من الباحثين الناشطين في مجال خبرته في مركز بحثي أو في جامعة أو في القطاع الخاص، وخبرته العملية لا تقل عن 10 سنوات في ذات مجال تخصصه، يكون لديه إسهامات في المجال العلمي مثل الفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير للبحث خلال 10 سنوات، الحصول على رسالة توصية من أي مؤسسة علمية معترف بها.

4- فئة أصحاب المواهب، حصول المخترع على براءة اختراع أو أكثر تكون معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية يكون معترف بها، بحث يمثل ذلك الاختراع قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، رسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

5- فئة الفنانين والمثقفين والموهوبين، أن يكون رائد من الرواد في مجالات الثقافة والفن، وأن يكون حاصل على جائزة عالمية أو أكثر في مجال التخصص، ورسالة توصية من الجهات المختصة بتلك المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مزايا الحصول على الجنسية الإماراتية:-

مزايا الحصول على الجنسية الإماراتية كثيرة ومتعددة تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، شراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات .. إلخ.