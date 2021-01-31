التسجيل في منصة تمكين للحصول علي فرصة عمل 1442||وشروط التسجيل والفئات المستفيدة

التسجيل في منصة تمكين للحصول علي فرصة عمل 1442 منصة تمكين التابعة للضمان الاجتماعي هي من أهم المنصات التي تم توفيرها داخل المملكة العربية السعودية، وتتواجد ولديها عدد كبير يتساءلون عن البرنامج المقدم من وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، لكي يتم الحصول ايضا على عدة وظائف خاصة بالمؤهلات التعليمية، والتي حصل ايضا على دورات في التدريبات المهنية كما أن منصة التمكين، وضحت عدة بشائر متخصصة من أن المستفيدين والتي لديهم دعم تعليمي يمكنهم أن يقوموا بالتأهيل للحصول على الوظائف، كما يمكنك أيضا أن تحصل عزيزي القارئ على هذه المنصة من خلال عدة خطوات وطرق وايضا لابد من توفر أوراق معينة، لكي يتم التقديم في منصة التمكين الخاصة بالضمان الاجتماعي.

إذا كنت من الأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، تريد أن تحصل على عدة وصفات متعددة برواتب هائلة وكبيرة يمكنك أن تقوم أولا بالحصول على التدريبات التي تأهلت للاستفادة من الوظائف الخاصة في الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وهي تكون كالتالي:-

يفضل أن تقومي بالدخول اولاَ على منصة ابشر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وتقوم بإدخال الاسم الخاص بك.

كما يمكنك ايضا أن تقوم بإضافة كلمة المرور.

كما يمكنك ايضا أن تقوم بالدخول على البوابة الخاصة بالوزارة.

ثم اضغط على انشاء حساب جديد.

و سوف تتمكن من إدخال كافة البيانات الخاصة بك.

هنا سوف تتمكن من رفاق كافة الأوراق المطلوبة والتي يتم تواجدها لديك

وتقوم بتقديمها لوزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للحصول على الوظائف.

أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي لكي يتم التسجيل فيه منصة تمكين استخدام بعض الأوراق الخاصة والمستندات التي لابد من توافرها والأوراق تكون كالتالي:-

يجب أن يكون لديك صورة الهوية الخاصة بك والتى تتعلق بتواجد خدمة الضمان الاجتماعي.

وايضا لابد من وجود الشهادة التعليمية الخاصة بك والمؤهل الدراسي التي حصلت عليه.

وتوفير أيضا بعض الأوراق الخاصة بمشاهدة الخبرات التي حصلت عليها والدورات التدريبية.

يوجد عدة شروط مختلفة حتي تتمكن من القبول في منصة تمكين ومنها:-

ان يكون المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يوجد رخصة تجارية للمتقدم.

ان يكون المتقدم قادر علي العمل.

المستفيدين من تمكين الضمان الاجتماعي

وهنا قد نكون وصلنا لنهاية المقال عبر موقعنا “ثقفني” عن طريقة التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي للحصول علي الوظيفة المناسبة للمؤهلات والخبرات.