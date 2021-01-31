رابط منصة مدرستي عودة المدارس وتسجيل حساب جديد 1443

منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد في السعودية قامت مؤخراً بطرح رابط جديد لمنصة مدرستي العودة إلى المدارس بسبب حدوث العديد من المشاكل في رابط منصة مدرستي القديم ( schools madrasati sa ) والذي أدى إلى تعطل العديد من الطلبة عن متابعة دروسهم وتأدية فروضهم المدرسية بسبب كثرة تعطل الموقع وعدم قدرة الطلبة من الوصول إليه، الأمر الذي دعا وزارة التعليم السعودية إلى العمل على حل المشكلة بل والتطرق إلى إيجاد بديل قوي في حالة استمرار المشكلة وكانت ثمار هذا السعي هو رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس، والذي يمكن التسجيل به برقم الهوية ومن خلال بضعة خطوات بسيطه توضحها بالتفصيل كما يلي.

خطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي العودة إلى المدارس:

يمكنكم التسجيل في المنصة الجديدة منصتي مدرستي لعمل حساب جديد من خلال رقم الهوية الوطنية وببضعة خطوات بسيطه نوضحها لكم كما يلي؛

المرحلة الأولى، هي مرحلة تسجيل البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال،ثم إدخال رمز التحقق كما موضح أمامك والضغط على زر التحقق. بعدها يتم تحويلك إلى صفحة التحقق من البيانات الأساسية، فيتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك بها رمز التحقق وهو عبارة عن 4 أرقام تقوم بكتابتهم في المربع المخصص لذلك ثم الضغط على تحقق. بعدها يتم تحويلك إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التأكد من الحساب وبها يتم إعطائك اسم الدخول وكلمة المرور الخاصين بك يجب عليك نسخهم والاحتفاظ بهم لحين الحاجة ثم الضغط على تسجيل دخول.

بعدها تقوم بالضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي أو الطالب كما في الصورة.

ثم تقم بتحديث كلمة المرور التي أخذتها من المنصة بكلمة أخرى يسهل عليك تذكرها ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ليقوم النظام بطلب المزيد من المعلومات لتأمين حسابك فقم بالضغط على كلمة التالي.

ليتم تحويلك إلى صفحة تأمين الحساب، قم بإدخال البلد وهي المملكة العربية السعودية، ورقم الجوال الخاص بك ثم الضغط على إرسال رسالة لي.

ليتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجوال بها كود التحقق قم بإدخاله والضغط على التالي.

بذلك تكون قد قمت بإتمام التسجيل وتأمين الحساب برقم الهاتف، ويمكنك الدخول إلى المنصة والتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها سواء كنت أحد الطلاب أو أحد كادر المعلمين.