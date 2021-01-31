قرارات الإمارات العربية المتحدة بمنح الجنسية للموهوبين والمستثمرين

تعتبر دولة الإمارات من أول الدول العربية التي تحرص على التقدم في جميع المجالات والتي ترسم خارطة طريق جديدة نحو اقتصاد قوي ولذلك قامت باتخاذ قرارات هامة جداً بفتح باب منح الجنسية الإماراتية للموهوبين والعلماء والمستثمرين من كافة أنحاء العالم وذلك نوع من مشاركة أبناء الوطن في تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الدولة واستثمار جيد لجميع مواردها والنهوض بها في جميع المجالات بمنح الجنسية لكل من الموهوبين والعلماء والفنانين والمستثمرين

وقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الخطوه بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للإمارات العربية المتحدة وذلك بمرور خمسون عاماً على قيام الاتحاد الإماراتي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع خطة عمل تستهدف النهوض بالدولة في جميع المجالات بمنح الجنسية للموهوبين والمستثمرين وأصحاب المهن الخاصة بحلول عام ٢٠٧١ وهو عام الإحتفال بالمئوية.

توجيهات الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان

وقد تم صدور توجيه من الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعديل الأحكام المرتبطه باللائحة التنفيذية لقانون منح الجنسية وجوازات السفر والذي يجيز منح الجنسية الإماراتية لكل من المستثمرين والموهوبين وعائلاتهم ويشمل القرار أصحاب المهن التخصصية كا الأطباء والعلماء وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين كما تعطي الحق منح الجنسية لأفراد أسرهم وفقا لنصوص المواد التنظيمية للقانون كما تنص التعديلات بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الجنسية الإماراتية

١- فئة المستثمرين يشترط على المستثمر للحصول على الجنسية الإماراتية امتلاك عقار في دولة الإمارات.

٢- فئة الأطباء يشترط في فئة الأطباء والمتخصصين أن يكون متخصص في مجال علمي فريد أو مجال علمي مطلوب وذا أهمية للدولة وأن يكون له إسهامات في إجراء الدراسات والأبحاث وذا قيمة علمية في مجال تخصصه وأن لا تقل عدد سنوات خبرته عن عشر سنوات كما يكون المتقدم من الحاصلين على عضوية من جامعة أو أي منظمة معترف بها دولياً في مجال تخصصه.

٣- فئة العلماء أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال تخصصه في أحد الجامعات أو مراكز الأبحاث وأن لا تقل خبرته عن عشر سنوات وأن يكون له دور في المجال العلمي كالحصول على جائزه علميه مرموقه.

٤- فئة أصحاب المواهب يشترط أن يكون حاصل على براءة الاختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أي جهه عالميه معترف بها.

يتم ترشح الشخصيات عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذيه الإماراتية.