واشنطن ـ وكالات: تعتزم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تقديم لقاحات فيروس كورونا للمحتجزين في سجن جوانتانامو بكوبا، خلال الأسبوع المقبل. ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأميركية مساء السبت، عن المسؤولين في القاعدة البحرية الأميركية والسجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا، أنه سيتم تلقيح القوات والسكان المدنيين وسيعرض على المحتجزين أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم سجناء جوانتانامو ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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