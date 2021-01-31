أخبار اليمن : تراجع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي

تراجع الطلب العالمي على الذهب العام الماضيتراجع الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا.

وبحسب تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي، فقد تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي إلى 3759.6 طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.

وانخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 34 في المائة مقارنة مع عام 2019 إلى 1411.6 طن، مسجلا بذلك انخفاضا تاريخيا.

وأدى تصاعد عدم اليقين الاقتصادي جراء كورونا إلى حفز الطلب على الاستثمار في المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكشف التقرير أن الاستثمار في الذهب ارتفع بنسبة 40 في المائة إلى 1773.2 طن خلال عام 2020، مع وصول حجم التدفق إلى صناديق التداول المدعومة بالذهب إلى 877.1 طن.

كما ارتفع حجم الطلب على السبائك والعملات الذهبية بواقع 3 في المائة على أساس سنوي إلى 896.1 طن.

وذكر المجلس في تقريره أن المعروض العالمي من الذهب انخفض العام الماضي بنسبة 4 في المائة إلى 4633 طنا.

......//