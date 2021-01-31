الشؤون الاجتماعية تناقش مع اليونيسف مشروع التحويلات النقدية
ناقش وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع اليوم الاحد بالعاصمة صنعاء مع ممثل منظمة الطفولة الاممية اليونيسف فيليب دواميل، التنسيق والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرق اللقاء إلى آلية التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة في برامج الحماية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وأهمها مشروع التحويلات النقدية الطارئة ومشروع النموذج المتكامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الكاش بلاس ، بالإضافة إلى مشروع إدارة الحالة في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
وأكد اللقاء أهمية العمل على استمرار المشاريع المشتركة وحشد الموارد لها بما يسهم في تحسين حياة الأسر الفقيرة المستهدفة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشؤون الاجتماعية تناقش مع اليونيسف مشروع التحويلات النقدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.