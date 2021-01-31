أخبار اليمن : الشؤون الاجتماعية تناقش مع اليونيسف مشروع التحويلات النقدية

الشؤون الاجتماعية تناقش مع اليونيسف مشروع التحويلات النقديةناقش وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع اليوم الاحد بالعاصمة صنعاء مع ممثل منظمة الطفولة الاممية اليونيسف فيليب دواميل، التنسيق والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية.

وتطرق اللقاء إلى آلية التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة في برامج الحماية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وأهمها مشروع التحويلات النقدية الطارئة ومشروع النموذج المتكامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الكاش بلاس ، بالإضافة إلى مشروع إدارة الحالة في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وأكد اللقاء أهمية العمل على استمرار المشاريع المشتركة وحشد الموارد لها بما يسهم في تحسين حياة الأسر الفقيرة المستهدفة .

