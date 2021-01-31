40 مليار دولار تحويلات الوافدين فى السعودية خلال 2020

ارتفعت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية ، بنسبة 16.1% خلال شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.56 مليار ريال (3.08 مليار دولار) في 2019، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

ذكرت قناة "العربية" أن تحويلات الوافدين في ديسمبر الماضي ارتفعت بنسبة 4.34% مقارنة بنحو 12.86 مليار ريال (3.43 مليار دولار) في نوفمبر 2020.

سجلت تحويلات الوافدين خلال ديسمبر أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، منذ شهر يوليو 2020، البالغة فيه 15.213 مليار ريال (4.06 مليار دولار).

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية نحو 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019، بارتفاع نسبته 21.35%.

فيما انخفضت التحويلات خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 3.3% عند المقارنة مع قيمتها البالغة 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.