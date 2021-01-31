السعودية تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

وقال وزير الصحة السعودي، إن أزمة فيروس كورونا يجب التعامل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بـكورونا في السعودية.

وأضاف الربيعة، قائلا: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".